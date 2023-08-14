Что грозит Украине в случае провала контрнаступления ВСУ - эксперт

В случае, если украинские войска не проломят российскую линию обороны, Киев может ждать чеченский сценарий. Не в последнюю очередь - как одно из последствий смены настроений на Западе, считает ветеран 2014-го и волонтер периода Чеченских войн, экс-командир роты батальона "Айдар", ученый Евгений Дикий, сообщает Зеркало недели.

После провала в Херсоне и на Харьковщине враг активизировал в своем инфополе нарративы о "боевой ничьей", ведь в версию о "непобедимой России" уже никто не верит, - отмечает Дикий в комментарии 24 канала. Однако не стоит забывать, что и в Чечне россияне первоначально были разбиты (Первая чеченская война). И только в результате Второй Москве удалось де-юре покорить Грозный. Однако такая ничья, как считает боец, – совсем плохой сценарий для Киева:

"Это катастрофический вариант. Для нас это означает проигрыш войны. Россияне это прекрасно понимают. Это чеченский вариант, когда они проиграли первую войну в Чечне, подписали мир, но исключительно для того, чтобы выиграть время и подготовиться ко второй чеченской войне. Это выигрыш времени., чтобы окончательно нас уничтожить" , – объяснил он.

Дикий также высказался о выходе ВСУ к Азовскому побережью. К сожалению, не все зависит от украинских защитников. Западная помощь, мощное оружие и авиация, как F-16 – это основной ключ к прорыву в этом направлении.

Ситуацию усложняет также то, что осенью Кремль попытается мобилизовать еще 300-400 тысяч россиян. Есть еще один риск, если ВСУ не удастся проломить линию обороны врага.

Если нам не удастся проломить их линию обороны, такой риск есть. Надо понимать, что ресурсов, с которыми мы начали эту кампанию, на самом деле недостаточно. Они (россияне) понимают значение этой кампании. У них сейчас стоит указание бросить туда все их резервы. Если мы не прорываемся, нашей проблемой будет смена настроений у наших союзников ”.

Дикий также дает понять, что один из ключей к тому, чтобы союзники не разочаровались результатами контрнаступления, лежит именно на Западе. В частности, речь идет об истребителях F-16, которых ВСУ ждут уже долгое время.