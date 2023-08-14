Оккупанты Крыма хотят усилить наказание за съемку работы ПВО

Так называемая "власть" временно оккупированного Крыма инициирует усиление на федеральном уровне ответственности за распространение кадров работы военных объектов, ПВО и результатов украинских ударов по российским захватчикам на полуострове, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

"Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части усиления ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей размещения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом" , – сообщил коллаборант.

Аксенов назвал людей, публикующих подобные фото и видео "сознательными или непроизвольными пособниками врага, независимо от мотивов".