СБУ задержала российского агента, собиравшего данные об ВСУ в Донецкой области

СБУ задержала российского агента, собиравшего данные об ВСУ в Донецкой области

Служба безопасности сообщила о задержании еще одного информатора россиян, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны вблизи передовой в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, задержанный был на прямой связи с кадровым сотрудником главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). В начале августа этого года фигурант получил от своего российского куратора первоочередную задачу – выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении. Также он скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта.

Кроме того, подозреваемый передавал российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных построек вблизи местных железнодорожных станций и мостов. По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для планирования боевых операций, в том числе по попыткам огневого поражения позиций украинской артиллерии.

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Сотрудники СБУ задержали информатора, когда он осуществлял доразведку местности вблизи одного из инфраструктурных объектов.

"Вражеским информатором оказался житель Покровска, которого российская военная разведка дистанционно привлекла к сотрудничеству в пользу РФ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих регулярных антиукраинских сообщений в запрещенной соцсети "Одноклассники", – говорится в сообщении.

Связь с оккупантами поддерживала через собственный аккаунт, с которого регистрировался в российских пабликах.

"В "отчетах" российской спецслужбе ее информатор подробно описывал объекты наблюдения и их геолокацию с привязкой к местности", – отметили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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