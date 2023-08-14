СБУ задержала российского агента, собиравшего данные об ВСУ в Донецкой области

Служба безопасности сообщила о задержании еще одного информатора россиян, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны вблизи передовой в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, задержанный был на прямой связи с кадровым сотрудником главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). В начале августа этого года фигурант получил от своего российского куратора первоочередную задачу – выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении. Также он скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта.

Кроме того, подозреваемый передавал российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных построек вблизи местных железнодорожных станций и мостов. По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для планирования боевых операций, в том числе по попыткам огневого поражения позиций украинской артиллерии.

Сотрудники СБУ задержали информатора, когда он осуществлял доразведку местности вблизи одного из инфраструктурных объектов.

"Вражеским информатором оказался житель Покровска, которого российская военная разведка дистанционно привлекла к сотрудничеству в пользу РФ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих регулярных антиукраинских сообщений в запрещенной соцсети "Одноклассники" , – говорится в сообщении.

Связь с оккупантами поддерживала через собственный аккаунт, с которого регистрировался в российских пабликах.

"В "отчетах" российской спецслужбе ее информатор подробно описывал объекты наблюдения и их геолокацию с привязкой к местности" , – отметили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении, ему грозит до 15 лет тюрьмы.