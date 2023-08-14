Atlantic Council: Почему в Кремле не могут принять свои границы

Россия никогда не была государством в общем значении этого термина, говорится в статье Atlantic Council, в которой авторы пытаются понять нынешнюю одержимость России Украиной, сообщает Зеркало недели.

"В отличие от современного турецкого государства, возникшего из Османской империи, или Великобритании, получившей и потерявшей империю, Россия никогда не имела идентичности, отдельной от империи" , - отмечают Джон Сифер, работавший в ЦРУ 28 лет и Глен Чафец, имеющий более 30 лет опыта работы в правительстве и научных кругах США.

Тысячелетняя история России – это миф

Наратив Кремля о том, что Россия предстала из современной Украины (Киевская Русь) — это придуманная Москвой сказка. Официально одобренная 1000-летняя история России — это миф, созданный и увековеченный самими россиянами, пропагандировавший поколения российских диктаторов, чтобы оправдать свою внешнюю экспансию и внутренние репрессии.

То, что мы сегодня считаем Россией, началось как неплотная совокупность независимых городов-государств, в которые входили Новгород, Псков, Смоленск, Тверь и Москва, последняя из которых приобрела особое значение в конце монгольского правления. Тогда Киев был не больше частью России, чем сейчас. Не было общего языка, общей администрации и общей идентичности. Действительно, прошли столетия, прежде чем правители Московии попытаются утвердить свое господство над Киевом и землями нынешней Украины.

Россия берет корни от монголов, а не Киевской Руси

Именно время монгольского владычества, а не наследие Киевской Руси, проложило путь к подъему Российской империи. При Иване III Московия утвердилась как самое сильное государство-город, возникшее из монгольского периода. Он называл себя «царем всей Руси», но на самом деле он больше походил на градоначальника Великой Москвы. Именно этот царь начал экспансию Московии, положив начало так называемому «собиранию русских земель». Его экспансионистское видение воспринимал практически каждый последующий правитель Московии, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Стремление Ивана III к приобретению новых территорий, часто под видом «воссоединения земель древней Руси», продолжается до сих пор и оказывает глубокое влияние на мировую историю. Как отметил историк Стивен Коткин, «начиная с правления Ивана Грозного в шестнадцатом веке, России удалось расширяться со скоростью в среднем пятьдесят квадратных миль в день в течение сотен лет, наконец охватив одну шестую часть земной суши».

Мало кто из народов, населявших земли, на которые претендовал Иван III и его преемники, считали себя русскими, по крайней мере, до того, как их «собрали». К моменту смерти Ивана III Московия охватывала менее пятой части территории нынешней России; в частности, в него не входила территория современной Украины, Белоруссии, Кавказа или всей Сибири. Крым, о котором господствует Владимир Путин, не являлся частью Российской империи, пока Екатерина II не отобрала его у крымских ханов в 1783 году.

Динамика имперского завоевания и русификации

Если Путин хочет исправить исторические ошибки, он должен вернуть Крым крымским татарам. Конечно, он не сделает этого, потому что динамика имперского завоевания и русификации является ключевым компонентом легитимности для Путина, как это было для многих правителей России (частично за исключением Ельцина и Горбачева). Россия расширяется, потому что ее правители нуждаются в внешней угрозе, чтобы оправдать свое самодержавие. Это также верно для советского периода, как и для Ивана Грозного, Петра I и Екатерины II.

Путинская Россия оплакивает утрату имперской славы и никогда бы не смирилась со своим репрессивным прошлым. Парадокс расширения безопасности и расширения внешней и внутренней политики России является замкнутым кругом, который в той или иной степени ощущают все империи. Приобретение создает угрозы внутри вновь приобретенных территорий и на расширяющихся границах растущей империи. Экспансия требует внутренней русификации и репрессий и последующей наружной экспансии. Как сказала Екатерина II: "У меня нет способа защитить свои границы, кроме как расширить их".

Эта динамика может закончиться двумя путями: из-за внешнего сдерживания или внутренней демократизации. Последнее оказалось проблематичным для россиян, и соседям России не следует рассчитывать, что это произойдет в ближайшее время. Первый работал раньше во время холодной войны.

Россия будет продолжать нападать пока...

Современная Россия остается империей и не считает себя великой державой, если не доминирует над своими соседями. Следовательно, Россия будет продолжать угрожать, нападать и поглощать своих соседей, пока Запад не будет действовать коллективно, чтобы сдержать ее.

Россия и ее апологеты будут жаловаться, что сдерживание игнорирует законные интересы России по безопасности. Это утка, потому что обеспокоенность России безопасностью постоянно растет. На самом деле российским лидерам совершенно не о чем волноваться, если они вернутся к международно признанным границам своей страны в 1991 году. Запад уважал эти границы. Пока современная Россия не выйдет за пределы своей глубоко укоренившейся имперской идентичности, все вряд ли изменится