Министр обороны Китая посетит Москву и Минск

Член Госсовета и министр национальной обороны Китая Ли Шанфу в течение 14 - 19 августа посетит Москву, где примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности, и совершит поездку в Беларусь, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в российской столице Ли выступит на конференции и встретится с военными и политическими лидерами России, а во время визита в Беларусь проведет переговоры с государственным и военным руководством этой страны и посетит воинские части белорусских вооруженных сил.

Как известно, в последнее время Китай и Соединенные Штаты возобновили диалоги на высоком уровне по критически важным направлениям, в частности между внешнеполитическими и финансовыми ведомствами и климатическим диалогом.

В то же время, Пекин отказывается возобновлять контакты между руководителями оборонных ведомств, требуя от американской стороны отменить санкции против Ли Шанфу, наложенные на него еще до назначения на высокий пост министра.