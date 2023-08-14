Mercedes и BMW отключили российских дилеров от своего программного обеспечения – СМИ
Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения. Также доступ ограничил концерн BMW. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора Mercedes-Benz в России, компании "МБ РУС", сообщает Экономическая правда.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подтвердили наличие проблем с доступом к ПО, причем пострадали и другие марки, пишет издание.
По словам источников газеты, доступ ограничил также и концерн BMW.
"Отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания, а также создать проблемы с обновлениями для новых машин. Несмотря на то что обойти эти ограничения способы есть, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО и покупать более простые модели авто", - считают участники рынка.
Информацию о том, что Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, подтвердили в пресс-службе "МБ РУС" - дистрибьютора Mercedes-Benz в России.
Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем, рассказали в компании.
"Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта", - добавили в дистрибьюторе.
В компании также добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе "накопленного опыта и знаний".
"В связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка АО "МБ РУС" не располагает никакими дополнительными возможностями по проверке и проведению других сервисных мероприятий, которые устанавливают для автомобилей марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя", - говорят в "МБ РУС".
При этом проблема возникла не только с Mercedes, но и с BMW. Дилеры обходят ограничения с помощью стороннего ПО и продаж на маркетплейсах.
"По факту термин "официальный дилер" свое значение теряет", - сказал собеседник газеты.