Mercedes и BMW отключили российских дилеров от своего программного обеспечения – СМИ

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения. Также доступ ограничил концерн BMW.﻿ Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора Mercedes-Benz в России, компании "МБ РУС", сообщает Экономическая правда.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подтвердили наличие проблем с доступом к ПО, причем пострадали и другие марки, пишет издание.

По словам источников газеты, доступ ограничил также и концерн BMW.

"Отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания, а также создать проблемы с обновлениями для новых машин. Несмотря на то что обойти эти ограничения способы есть, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО и покупать более простые модели авто" , - считают участники рынка.

Информацию о том, что Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, подтвердили в пресс-службе "МБ РУС" - дистрибьютора Mercedes-Benz в России.

Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем, рассказали в компании.

"Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта" , - добавили в дистрибьюторе.

В компании также добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе "накопленного опыта и знаний".

"В связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка АО "МБ РУС" не располагает никакими дополнительными возможностями по проверке и проведению других сервисных мероприятий, которые устанавливают для автомобилей марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя" , - говорят в "МБ РУС".

При этом проблема возникла не только с Mercedes, но и с BMW. Дилеры обходят ограничения с помощью стороннего ПО и продаж на маркетплейсах.