Курс доллара в РФ превысил отметку в 100 рублей

По состоянию на утро понедельника, 14 августа, на Московской бирже курс доллара поднялся выше 100 рублей впервые с марта прошлого года, евро торгуется до 110 рублей. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Утром курс доллара составил 100,16 руб, что на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 109,52 руб, подорожав на 74 копейки. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл и 0,45 евро) увеличилась на 73 копейки - до 104,37 руб.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением.