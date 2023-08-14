Из-за обстрела часть Одессы была без света – Минэнерго

Из-за ночного обстрела без света оставалась часть потребителей в Одессе. Также в результате отключения оборудования на подстанции "Укрэнерго" были обесточены абоненты в Луцке.﻿ Об этом заявили в Минэнерго, сообщает Экономическая правда.

Так, в результате ночного вражеского обстрела в Одессе отключалась воздушная линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточиванию около 2 тысяч абонентов. Через полтора часа свет потребителям удалось вернуть.

"По технологическим причинам в субботу и воскресенье шесть раз отключались линии электропередачи и подстанции НЭК "Укрэнерго" в Волынской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.

В Волынской области отключение привело к обесточиванию почти 2,5 тысячи потребителей города Луцк, а в воскресенье из-за отключения в Хмельницкой области были нарушения движения поездов" , - говорится в сообщении.

В то же время в рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.

"На Харьковщине в г. Дергачи произошел несчастный случай. Водитель местного автотранспортного предприятия, находясь за рулем грузового автомобиля, кузовом транспорта прикоснулся к линии электропередачи и был поражен током. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Расследование обстоятельств несчастного случая продолжается" , - добавили в Минэнерго.

Относительно последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС - в Херсоне остаются обесточенными 11,3 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей, из-за обстрелов обесточены 418 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью" , - отчитываются в министерстве.

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен - сейчас он составляет 16,19 м, этого достаточно для обеспечения потребностей станции.