Опубликованы новые снимки ремонта Крымского моста

В интернете появились новые снимки ремонта, который проходит на Крымском мосту. Снимки обнародовал аналитик американского института предпринимательства Брэди Африк, сообщает Укринформ.

Африк показал отчаянные попытки россиян отремонтировать Крымский мост после нанесенного удара по переправе в прошлом месяце. Он сравнил спутниковые снимки с сделанными 30 июля, 4 августа и 13 августа 2023 года.

Судя по снимкам, ремонт продолжается на том же пролете, что был поврежден при прошедшей атаке.