Возле курорта в Румынии взорвалась морская мина

Взрыв в море прогремел вблизи курортного поселка Костинешти в Румынии утром 14 августа, сообщает Украинская правда.

По данным местных властей, морская мина взорвалась после того, как ударилась о пирс. Отмечается, что серьезных повреждений нет, но в море может плавать еще одна мина.

В результате взрыва пострадал мужчина, который пожаловался на повреждение слуха, однако от госпитализации отказался.

Военно-морские силы Румынии подготовили команду водолазов-саперов, которые вместе с береговой охраной отправятся в указанный район, чтобы оценить ситуацию и обезвредить вторую мину, если она будет обнаружена.