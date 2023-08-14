В результате ночной атаки на Одессу повреждены более 200 домов
По состоянию на 11 утра известно о 203 домах, поврежденных в результате массированного удара по Одессе в ночь на 14 августа. Об этом заявили в Одесском горсовете, сообщает Укринформ.
"По состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение 203 домов. Также зафиксировано повреждение зала гимнастики детско-юношеской спортивной школы №10", – говорится в сообщении.
Относительно разрушений учебных заведений мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пострадали школы, детские сады, центр развития. В одном из общежитий в центре города возник пожар, который оперативно потушили спасатели.
По словам Труханова, в результате ночной атаки нет погибших.
Одесский председатель отметил, что всем пострадавшим будет предоставлена материальная помощь из городского бюджета.
"Наши штабы работают с 9 утра. Они развернуты во всех микрорайонах, где есть пострадавшие здания. В штабах людям помогают написать соответствующие заявления для получения денежной помощи. Также мы можем предоставить стройматериалы для временного ремонта дома", – сообщил Труханов.