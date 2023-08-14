В результате ночной атаки на Одессу повреждены более 200 домов

По состоянию на 11 утра известно о 203 домах, поврежденных в результате массированного удара по Одессе в ночь на 14 августа. Об этом заявили в Одесском горсовете, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение 203 домов. Также зафиксировано повреждение зала гимнастики детско-юношеской спортивной школы №10" , – говорится в сообщении.

Относительно разрушений учебных заведений мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пострадали школы, детские сады, центр развития. В одном из общежитий в центре города возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

По словам Труханова, в результате ночной атаки нет погибших.

Одесский председатель отметил, что всем пострадавшим будет предоставлена материальная помощь из городского бюджета.