В Украине за полгода стало на 6000 айтишников меньше – исследование

Число специалистов в 50 крупнейших IT-компаниях Украины продолжает сокращаться. Об этом говорится в исследовании DOU, сообщает Лига.net.

За последнее полугодие айтишников стало меньше на 6100 человек (6,6%). По состоянию на июль 2023 года общее количество специалистов в крупнейших 50 компаниях составляет 86 300 человек против 92 400 тысяч зимой. Число специалистов в 25 крупнейших IT-компаниях Украины сейчас составляет 67 400 человек, что на 5700 меньше, чем зимой.

Технических специалистов в топ-25 за последнее полугодие стало меньше на 5100 человек. По состоянию на июль это 52 800. Сохраняется негативная динамика, которая впервые стала заметна зимой, говорят в DOU.

Одна из причин уменьшения количества сотрудников – меньшее количество проектов. Эту причину называют в крупной пятерке компаний – EPAM, SoftServe, GlobalLogic, EVOPLAY, Luxoft Ukraine. В EPAM говорят, что со второй половины 2022 года к проблемам, связанным с войной, добавилось замедление глобальной экономики.

"Это привело к тому, что иностранные заказчики более сдержанно размещают ИТ-проекты в Украине. Следовательно, объемы найма новых специалистов уменьшились, потребность в специалистах покрывают благодаря резерву" , – говорится в исследовании.

Кроме того, часть специалистов ЕРАМ выехали за границу, спасаясь от войны, и там легализовались.