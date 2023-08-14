ООН отреагировала на удары России по югу Украины

Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены, они не должны быть мишенью атак России. Об этом говорится в заявлении гуманитарной координаторки ООН в Украине Дениз Браун, обнародованном в понедельник, 14 августа, сообщает Корреспондент.

Она подчеркнула, что гражданское население и гражданская инфраструктура по всей Украине продолжают страдать от неизбирательных ударов Российской Федерации.

"Жители юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особо тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены многие мирные жители, в том числе дети. Удары также повлияли на работу гуманитарных организаций и нашу способность помогать пострадавшим от последствий войны" , - отметила Браун.

В этом контексте она сообщила, что в пятницу, 11 августа, представители общественной организации ADRA были вынуждены прекратить распределение жизненно необходимой помощи после того, как их склад и автомобили были повреждены в результате обстрела Херсонской области. Гуманитарная координатор ООН в Украине в очередной раз подчеркнула, что "мирные жители и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью неизбирательных обстрелов РФ".

Напомним, в ночь на понедельник россияне трижды атаковали Одесскую область, применив 15 дронов и восемь ракет "Калибр". Все они были сбиты, но обломки нанесли много вреда. Три человека получили ранения.