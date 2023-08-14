Bloomberg: Экономика РФ восстанавливается, но мобилизация может помешать

Российская экономика завершила четыре квартала спада с большим скачком роста, чем прогнозировалось, что поставило ее на путь возвращения к довоенному уровню уже в следующем году, когда она адаптируется к влиянию международных санкций. Но стремление Кремля расширить мобилизацию может помешать, поскольку дефицит рабочей силы растет. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Финансы.

Агентство отмечает, что валовой внутренний продукт РФ увеличился на 4,9% во втором квартале.

"Если говорить по итоговому году, то в 2024 году Россия уже выйдет за уровень 2021 года" , – заявил в Москве экономист Росбанка Евгений Кошелев.

Поворот противоречит прогнозам о длительном спаде в ответ на санкции, введенные из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года. Увеличение расходов на оборону подтолкнуло промышленное производство, тогда как потребительский спрос набирает обороты на фоне больших затрат на социальную поддержку и повышение заработной платы.

К середине следующего года ВВП может достигнуть довоенного размера, считает главный экономист финансовой группы BCS Наталья Лаврова, прогнозирующая рост на 2% в 2023 году.

Но стремление Кремля расширить мобилизацию может помешать, поскольку дефицит рабочей силы растет, пишет Bloomberg.

Поскольку Россия пытается привлечь больше добровольцев к присоединению к неудачному вторжению президента Владимира Путина в Украину, она рискует создать отток рабочей силы, что может побуждать к переходу к более избирательным мерам для призыва людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться в рынке труда, говорится в материале.

Вызовы для России возникают не только на рынке труда, но и из-за падения рубля.