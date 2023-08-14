Румыния хочет удвоить мощности для транзита украинского зерна
Румыния увеличит свои транзитные мощности для украинского зерна с 2 до 4 миллионов тонн ежемесячно, сообщает Экономическая правда.
Он добавил, что с точки зрения транспорта на Дунае Сулинский канал является единственным жизнеспособным водным путем для этих перевозок, поэтому важно оптимизировать пропускную способность этого маршрута.
"Это была чрезвычайно хорошая и плодотворная встреча, которая позволит нам, благодаря мерам, которые мы примем, увеличить пропускную способность транзита зерновых из Украины через Румынию, так что мы сможем достичь цели почти в 4 миллиона тонн в месяц, с 2 миллионов тонн, которые есть сейчас", – подчеркнул Гриндяну.
Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.
Ранее министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что ее страна работает над поиском новых путей для транспортировки украинского зерна.