Румыния хочет удвоить мощности для транзита украинского зерна

Румыния увеличит свои транзитные мощности для украинского зерна с 2 до 4 миллионов тонн ежемесячно, сообщает Экономическая правда.

Он добавил, что с точки зрения транспорта на Дунае Сулинский канал является единственным жизнеспособным водным путем для этих перевозок, поэтому важно оптимизировать пропускную способность этого маршрута.

"Это была чрезвычайно хорошая и плодотворная встреча, которая позволит нам, благодаря мерам, которые мы примем, увеличить пропускную способность транзита зерновых из Украины через Румынию, так что мы сможем достичь цели почти в 4 миллиона тонн в месяц, с 2 миллионов тонн, которые есть сейчас" , – подчеркнул Гриндяну.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Ранее министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что ее страна работает над поиском новых путей для транспортировки украинского зерна.