Украина не планирует отменять безвиз с Израилем – посол

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отрицает информацию о желании украинских властей отменить безвизовый режим для граждан Израиля, сообщает Радио Свобода.

Посол сказал, что разговоры шли только о приостановлении действия безвизового режима, а не о разрыве межправительственного соглашения.

"Сейчас накануне Рош га-Шана вновь поднялся вопрос о целесообразности отвлечения огромного количества наших госслужащих во время военных действий для обеспечения безопасности паломников. Речь не идет об отмене (безвизового режима – ред.). Рассматривался вопрос о приостановлении. То есть, межправительственное соглашение никто не собирался отменять" , – заявил посол.

Корнийчук рассказал, что в этом году около 30 тысяч паломников из Израиля планируют приехать на могилу цадика Нахмана для празднования Рош га-Шана. Однако Украина не может обезопасить их от российских атак.

"Мы говорим, что мы не можем обезопасить от ракет и дронов. Нам, извините, не хватает (средств ПВО – ред.) для обеспечения безопасности своих городов. Посольство настаивает на том, что если вы (Израиль – ред.) по каким-то причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно, вы хотите защитить своих. Это логично. И понятно, что упреки премьер-министра – а он, к сожалению, является единственным лицом, принимающим решения в подобных ситуациях – они абсолютно необоснованны" , – сказал дипломат.

В конце июня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что западные образцы оружия могут попасть в руки российской армии, а впоследствии – быть переданными третьим странам. Однако Евгений Корнийчук назвал эти заявления безосновательными.

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