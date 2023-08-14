FT: Россия нашла брешь в "потолке" цен на нефть и зарабатывает миллиарды

Завышенные транспортные расходы позволяют российским компаниям зарабатывать гораздо больше продажи сырой нефти Индии, чем было признано ранее. Об этом свидетельствует анализ Financial Times, говорящий о том, что эти расходы могут приносить более миллиарда долларов в квартал. До недавнего времени казалось, что Россия соблюдает западные ограничения, направленные на сокращение ее доходов в ответ на вторжение в Украину. Российские нефтяники продавали свою продукцию Индии по цене ниже 60 долларов за баррель. Но с учетом стоимости фрахта они и трейдеры, с которыми они сотрудничают, взимают гораздо большие суммы, сообщает Зеркало недели.

Financial Times проанализировал суда, следующие непосредственно из российских балтийских портов в Индию. И оказалось, что эти дополнительные взыскания вместе с комиссионными, полученными от транспортировки нефти на судах, связанных с Россией, могли принести Москве 1,2 миллиарда долларов за 3 месяца до июля.

«Завышенные транспортные расходы вызывают большую обеспокоенность, поскольку они фактически создают пробел в режиме ограничения цен, из-за которого кто-то и где-то может выкачивать миллиарды долларов» , - сказал Бенджамин Хильгеншток, ученый Киевской школы экономики, изучающий уклонение от соблюдения предельных цен.

«Неудивительно, что Путин становится все более отчаянным и нечестным в своих попытках смягчить влияние предельных цен – того, что серьезно ограничивает российские доходы с момента их введения. Те, кто помогает России финансировать эту незаконную войну, должны знать, что Великобритания будет продолжать действовать вместе с нашими партнерами для обеспечения выполнения этой меры» , – прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Ценовой потолок, введенный G7, преследует цель сохранить поток российской нефти, одновременно уменьшив доходы, которые могут быть использованы для финансирования войны. Но ограничение, выдвигающее требования к покупателям, судовладельцам и страховщикам из стран-участниц, не накладывает никаких ограничений на стоимость фрахта.

Таможенные данные, опубликованные в России с декабря до конца июня, свидетельствуют, что средняя цена поставляемой Индии сырой нефти составляла около 50 долларов за баррель в российских портах в Балтийском море. Это позволяло удерживать продажи в пределах верхней линии, применяемой к так называемой цене «франко борт» (FOB), или стоимости нефти в порту загрузки. Но данные индийской таможни говорят, что цены, фактически уплачиваемые в Индии после доставки (цена «стоимость, страхование и фрахт») за тот же период составляли 68 долларов.

Конечно, цена была ниже средней в мире, которая составляла на уровне 79 долларов за баррель в течение того же периода. Но это означает, что цены между Балтикой и Индией росли на 18 долларов за баррель. Данные ценового агентства Argus также указывают на значительное расхождение. По оценкам Argus, средняя цена на нефть марки Urals в Индии была на 14,90 долларов за баррель выше, чем в Балтии, с момента начала сбора данных в феврале.

Представитель индийской государственной нефтяной компании, купившей часть этой нефти, сообщил Financial Times, что индийские покупатели покупали ее с учетом стоимости доставки. Чиновник сказал, что никаких переговоров по условиям и стоимости транспортировки не проводилось.

Поэтому лишние издержки, возможно, были зафиксированы торговцами нефти. По данным аналитической компании Kpler, нефтедобывающие компании "ЛУКойл" и "Роснефть" осуществляли прямые продажи индийским нефтеперерабатывающим заводам. В других случаях продажей занимаются трейдинговые компании, появившиеся в прошлом году и тесно связанные с несколькими российскими нефтяными компаниями.

«По оценкам Kpler, Россия отправила 108 млн баррелей из Балтии в Индию с мая по июль на 134 судах, в то время, когда расхождение между ценами Argus составляло в среднем 17 долларов за баррель, с учетом лага между отправлением и доставкой. К тому времени, по оценкам Argus, коммерческие цены на морские перевозки составляли в среднем 9 за баррель, что свидетельствует о том, что завышение цены может составить около 800 миллионов долларов» , - пишет Financial Times.

Хильгеншток сказал: «Если российские нефтяные компании и трейдеры соглашаются на такие контрактные условия, мы должны предположить, что часть спреда получает Россия независимо от того, является ли она владельцем перевозящих нефть танкеров или нет». Россия действительно оказывает влияние на танкерный флот. Из 134 судов, которые, по данным Kpler, перевозили российскую нефть в Индию с мая по июль, Financial Times удалось напрямую связать 23 из них с российскими компаниями через страховые документы, документы о собственности или управлении. Большинство из них управляется компанией Sun Ship Management, которая попала под санкции Великобритании и ЕС за связь с "Совкомфлотом".

Financial Times обнаружило еще 26 «призрачных судов», которые были куплены их нынешними владельцами с начала войны. Их владельцы – тайные, скрытые через подставные компании, преимущественно на Маршалловых островах и в Либерии. Но все они резко переориентировались на российские нефтяные маршруты после покупки, а некоторые из них по-прежнему были связаны с Россией. За три месяца до июля около 40% поставляемой из Балтии нефти было перевезено связанным с Россией флотом.

«Оценки стоимости фрахта, рассчитанные агентством Argus, свидетельствуют о том, что этот флот, возможно, заработал более 350 миллионов дохода на маршруте за квартал. Если добавить 800 миллионов долларов, на которые были завышены тарифы, это означает, что российские компании могли тайно получить на миллиард долларов больше за этот период, чем было признано ранее» , – говорится в статье.

На Индию приходится около четверти российского экспорта сырой и переработанной нефти. По данным Международного энергетического агентства, глобальный экспорт нефти из России за эти три месяца составил 39 миллиардов долларов. Удержание цен в балтийских портах ниже предельного уровня позволило России также использовать суда с западным страхованием. Более половины судов на маршруте в течение этого квартала были застрахованы в странах G7, причем 46 из них управлялись греческими судовыми менеджерами.