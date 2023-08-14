Telegram открывает истории для всех пользователей
Мессенджер Telegram открывает функцию сторис для всех пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров, сообщает Лига.net.
"Следующий шаг для Telegram – выйти за пределы обмена сообщениями и стать лидером инноваций в соцсетях в целом. Мы должны использовать нашу популярность, чтобы изменять жизнь миллиардов людей к лучшему, вдохновлять и поднимать людей на нашей планете. Постепенное разворачивание сторис для всех пользователей знаменует начало нового этапа в истории Telegram", – написал Дуров в сообщении, посвященном 10-летию Telegram.
Ранее в Telegram запустили функцию историй только для Premium-пользователей.