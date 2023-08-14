Дуда: Польша имеет собственные интересы и ожидает понимания Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава понимает, в какой ситуации находится Украина и последовательно поддерживает ее на фоне войны, но ожидает от украинцев понимания того, что у Польши есть собственные интересы и обязательства, сообщает Укринформ.

В интервью изданию Sieci журналисты спросили Дуду о заявлении польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша даже вопреки решению Еврокомиссии не согласится снять блокаду на импорт украинского зерна в Польшу после 15 сентября.

"Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии… Но второе дело, и это важнейшая обязанность – стоять на страже интересов республики. А значит, защищать внутренний рынок и начинающийся с нас рынок ЕС. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами" , – сказал Дуда.

Президента Польши также спросили о заявлении руководителя Управления международной политики Марцина Пшидача о том, что Киев якобы не ценит польскую помощь.

"Министр не имел в виду, что наши друзья из Украины говорят каждый день в СМИ: "Спасибо, спасибо, спасибо". Мы это очень часто слышим от простых людей и очень это ценим. Но от украинской власти мы ожидаем понимания в определенных вопросах – также, что у нас есть свои интересы и обязательства" , – сказал Дуда.

Он отметил, что с таким пониманием "иногда бывает по-разному".

"Мы должны помнить, что они (украинцы – ред.) находятся в особой ситуации. Поэтому иногда нужно им сказать: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы тоже живем по соседству и тоже имеем свои обязательства перед польским обществом" , - добавил Дуда.

На вопрос о том, чего он ожидает от украинцев и чего, по его мнению, не хватает в исторической политике, Дуда ответил, что фундаментальным шагом для Польши является то, что каждая жертва должна иметь свою могилу. "Именно поэтому мы требуем возможности проведения поисковых работ для того, чтобы останки могли быть идентифицированы и похоронены, а близкие могли зажечь свечу на семейной могиле и помолиться" , - добавил он.

Дуда отметил, что это сложный процесс, и затрудняюсь ответить, когда он состоится.