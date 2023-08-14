Санкции душат Россию и ее рубль – Bloomberg

Российский рубль ослаб ниже психологически важного уровня 100 за доллар впервые с марта 2022 года из-за затягивания войны России в Украине и торможения российской экономики международными санкциями, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Российская валюта упала в цене на 1,5% до 100,975 пятого дня падения, несмотря на то, что Центробанк России попытался остановить падение, прекратив покупку иностранной валюты на внутреннем рынке к концу 2023 года. В этом году рубль ослаб на 26% до уровня третьего худшего показателя валют развивающихся стран.

Издание отмечает, что у Москва имеит дефицит бюджета восемь месяцев подряд, пытаясь удержать экономику, пострадавшую от сокращения доходов от экспорта и ее изоляции от международных финансовых рынков. Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно называла главной причиной слабости рубля ухудшения торговли, за что была раскритикована администрацией Путина.

«Источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая монетарная политика» , – написал помощник Путина по экономике Максим Орешкин в своей колонке для государственного агентства ТАСС в понедельник. По его словам, России нужен крепкий рубль, и политики «имеют необходимые инструменты для нормализации стоимости валюты в ближайшее время».

На прошлой неделе центральный банк РФ объявил, что перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного механизма, введенного для защиты экономики от колебаний цен на товары. Решение направлено на "уменьшение волатильности финансовых рынков", говорится в сообщении.

Главный стратег развивающихся рынков SEB AB в Стокгольме Эрик Мейерссон отметил, что ослабление рубля является результатом закручивания международных гаек вокруг российской экономики, а также стоимостью поддержки экономики Россией.

«Никто не хочет держать рубли, а ограниченное предложение валюты от экспортеров давит на валюту. Между тем, счет текущих операций ослабевает на фоне стремительного роста импорта и снижения доходов от экспорта, что еще больше усиливает давление» , - отметил он.

Согласно последним данным центрального банка РФ, доходы российских экспортеров нефти и газа в июле сократились до 6,9 млрд. долларов с 16,8 млрд. долларов за аналогичный период прошлого года. Ослабление ограничений на перемещение денег за границу также привело к ускоренному оттоку капитала, поскольку россияне пытаются перевести деньги на иностранные счета.

Экономисты Bloomberg отмечают, что для стабилизации рубля учетная процентная ставка в РФ должна подняться поближе к 10%, а расходы федерального бюджета должны быть в пределах бюджетного потолка.

В прошлом месяце центральный банк РФ повысил ключевую процентную ставку на один процентный пункт до 8,5%, что стало первым повышением после чрезвычайных мер, введенных сразу после вторжения в Украину.

В то же время, заместитель председателя банка России Алексей Заботкин заявил в пятницу журналистам, что в ЦБ РФ «не видят никаких рисков для финансовой стабильности» от падения рубля.