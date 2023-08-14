Данилов: Цель Кремля – превращение ВОТ во всероссийскую мусорную свалку
Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что Россия не имеет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Данилов в Twitter.
"Реальностью является только информационная бутафория.
Цель - превращение ВОТ в "серую зону" перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю не пригодную к обработке и жизни.
Невозможность победить Украину военным путем оборачивается попытками компенсировать военные несостоятельности тактикой "выжженной земли"".
По словам Данилова, Россия не планирует возобновление работы предприятий на временно оккупированной территории Украины с целью их включения в экономическую и энергетическую систему РФ.
Вместо этого захватчики планируют еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния, в том числе для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве "технологического оружия" для создания максимальных препятствий наступательным действиям Сил обороны.
"Только полная деоккупация ВОТ - гарантия экономической и социальной трансформации", - подчеркнул секретарь СНБО.
Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики планируют вывозить мусор с территории РФ на временно оккупированные территории Украины.