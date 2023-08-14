Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"

Российская компания "Волга-Днепр" - владелец арестованного в Канаде грузового самолета Ан-124-100, направила ультиматум канадскому правительству, в котором предлагает либо решить мирным путем вопрос арестованных самолетов, либо она подает в арбитраж, сообщает Экономическая правда.

По данным российского "Интерфакса", экземпляры такого сообщения были направлены, в частности, премьер-министру Канады, а также генерал-губернатору, министрам финансов, иностранных дел, юстиции и генеральному прокурору.

Мирный путь россияне видят в контексте положений соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В направленном официальном сообщении, "Волга-Днепр" информирует Канаду о том, что считает незаконным "захват" грузового самолета Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путем в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года.