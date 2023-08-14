Хунта в Нигере заявила, что будет преследовать президента за "госизмену"

Военные в Нигере заявили, что привлекут к ответственности свергнутого ими президента Мохаммеда Базума за государственную измену, сообщает Укринформ.

"Глава переворота в Нигере, которые свергли Мохамеда Базума, заявили вечером в воскресенье, что "привлекут к ответственности" свергнутого президента за "государственную измену" и "подрыв безопасности" страны" , - говорится в сообщении.

Как заявил полковник Амаду Абдрамане, "правительство Нигера собрало... доказательства для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера".

Как сообщалось, западноафриканские страны блока ECOWAS намерены направить парламентский комитет в Нигер для встречи с лидерами переворота, захватившими власть в прошлом месяце.

В Нигере группа военных заявила об отстранении от власти демократически избранного президента Мохаммеда Базума. Они заблокировали органы исполнительной власти. Ряд европейских государств, в том числе и Украина, осудили государственный переворот в Республике Нигер.

При этом хунта в Нигере грозится убить президента, если соседние страны попытаются вмешаться.

Лидеры государств-участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) приняли решение развернуть свои войска с целью "восстановления конституционного порядка" в Нигере, заявив одновременно о приверженности мирному урегулированию.