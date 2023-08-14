ОП и "Новая почта" поспорили о будущем бизнеса в Украине

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма предложил определить для Украины четыре приоритетных бизнес-направления и заниматься их развитием. Свое видение он изложил в рамках iForum в Киеве, сообщает Лига.Бизнес.

Ростислав Шурма настаивает на стимуляции бизнеса и определении приоритетов. Заместитель главы ОП предлагает сосредоточиться на четырех кластерах развития экономики:

IT-сектор;

энергетика (Россия теряет рынки, которые Украина может занять);

агробизнес (Украина имеет большой потенциал, но и дальше будет сталкиваться с противодействием экспорту зерна в Европу);

новые индустрии (прежде всего производство лития и зеленая металлургия).

Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк, присутствовавший на панели с Шурмой, сравнил такой подход с рыночной экономикой и сказал, что бизнес так не работает. Вместо этого предлагает тотальную либерализацию и дерегуляцию бизнеса.

По мнению Поперешнюка, Украина постепенно превращается в УССР 30-х годов, когда одновременно проходят два процесса. С одной стороны, это новая индустриализация, которую можно охарактеризовать Большим строительством и другими проектами Министерства инфраструктуры. С другой – "раскулачивание", характеризующееся законами против частных предпринимателей, в частности ФОПов.

Выходом из этой ситуации Поперешнюк видит возвращение процессов, которые происходили весной 2022 года, когда частная инициатива и полная дерегуляция смогли спасти государство от российской агрессии.

Важным нюансом защиты частной собственности будет быстро проведенная приватизация, считает совладелец "Новой почты". Потому что не может быть свободного рынка и защиты предпринимателей, когда государство является одним из игроков, конкурентов и имеет возможность устанавливать правила.

Также нужно изменение философии общения государства с предпринимателями – чтобы государство перестало воспринимать бизнесмена как латентного преступника, которого постоянно нужно регулировать. И главное – это понижение налогов.

В конце июня 2023 года Шурма анонсировал новую радикальную реформу. Планируется оставить только один орган взаимодействия с бизнесом. Скорее всего, это будет Бюро экономической безопасности.