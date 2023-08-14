В Латвии премьер объявил об отставке

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что сложит премьерские полномочия в связи с коалиционным кризисом и официально подаст заявление президенту в четверг, сообщает Европейская правда.

Утром Кариньш неожиданно созвал брифинг и объявил на нем, что уйдет в отставку в связи с коалиционным кризисом и подаст президенту соответствующее заявление в четверг, а своей партии предлагает выдвинуть нового кандидата в премьеры.

Нынешнее правительство продолжит функционировать как временное до утверждения нового.

Неофициально обсуждают, что новое правительство может возглавить однопартийка Кариньша из "Нового единства", нынешний министр по вопросам благосостояния Эвика Силиня.

Напомним, в конце прошлой недели премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что обсуждает потенциальную коалицию с Союзом зеленых и селян и "Прогрессивными", но предложит сотрудничать в новом правительстве и нынешним партнерам – "Национальному объединению" и "Объединенному списку".

Кариньш тогда сказал, что не планирует уходить в отставку и рассчитывает одновременно выполнять премьерские обязанности и вести переговоры о потенциальной новой коалиции.

От нынешних коалиционных партнеров прозвучал скепсис относительно продолжения сотрудничества с "Новым единством", если правительство снова возглавит Кариньш.