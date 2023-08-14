Посол в Германии против ограничения дальности Taurus для Украины

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил технические ограничения крылатых ракет Taurus, на которых, по данным СМИ, настаивает правительство, "с запретом футболистам бить пенальти", сообщает Новое время.

"Технически ограничить зону действия Taurus — то же самое, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или забивать пенальти. Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы" , — заявил он.

11 августа Der Spiegel сообщил﻿, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Канцлер Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможным. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.