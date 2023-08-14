Forbes: Бельгийские Leopard 1A5 для Украины имеют серьезный недостаток

Пришлось потратить месяцы на переговоры, но на прошлой неделе немецкий танкостроительный концерн Rheinmetall объявил, что переоборудует для Украины еще 30 законсервированных Leopard 1A5. Это машины, ранее принадлежавшие бельгийской компании OIP Land Systems. Об этом в статье для Forbes пишет американский военный корреспондент Дэвид Акс, сообщает Зеркало недели.

«Эти 40-тонные четырехместные Leopard 1A5BE уникальны. Когда в середине 1990-х годов Бельгия модернизировала 132 из 334 устаревших Leopard 1 1960-х годов выпуска под новый стандарт A5BE, она установила на танки системы управления огнем SABCA местной разработки. В других странах Leopard 1A5, как правило, имеют немецкую систему управления огнем EMES-18» , – объясняет в статье Акс.

Системы EMES-18 и SABCA включают тепловизионные прицелы, лазерный дальномер и баллистический компьютер. Leopard 1 с системами управления огнем EMES-18 или SABCA могут стрелять из своих 105-миллиметровых нарезных орудий на ходу на расстояние до 3 километров.

Но детали очень важны. Бельгийская армия считала SABCA гораздо лучше немецкого EMES-18. Она решила, что преимущества уникального варианта танка (немного более высокая точность) превышают затраты, связанные с этой уникальностью (высшая цена и меньшая промышленная база).

«Другие армии не согласились с этим убеждением. Когда армия Канады начиная с 1996 года начала модернизацию своих Leopard 1, оснащенных SABCA, она заменила бельгийскую систему управления огнем... немецкой системой. В частности, на те же EMES-18, которые системы SABCA вытеснили из бельгийских танков» , – объясняет автор.

Проблема для Украины состоит в том, что она получает не менее 135 датских и немецких Leopard 1A5 с системами управления огнем EMES-18. Этими системами, а также аналогичными EMES-15, также оснащены около 85 украинских танков Leopard 2.

«Может оказаться, что систему управления огнем SABCA будет сложно поддерживать. Уже есть признаки того, что редкие SABCA на тех 50 Leopard 1A5BE, которые Rheinmetall получила от OIP Land Systems, в плохом состоянии» , – говорится в статье.

Автор объясняет, что существует причина, по которой Германия рассчитывает передать Украине лишь 30 из 50 бывших бельгийских танков. Технический персонал планирует разобрать 20 машин на запчасти, чтобы можно было ремонтировать переданные Украине Leopard 1.

«Существует большая вероятность того, что системы управления огнем стала основной причиной этого каннибализма. Фредди Верслуйс, глава OIP Land Systems, кажется, считает, что системы управления огнем SABCA даже не стоят того, чтобы их хранить. В начале этого года он заявил, что любой покупатель потратит на каждый танк дополнительные 350 тысяч евро, чтобы заменить системы управления огнем на бельгийских Leopard 1» , – пишет Акс.

Независимо от того, пойдут ли они в бой с оригинальной системой управления огнем SABCA или с новыми EMES, бельгийские Leopard 1 должны играть роль точных, дальнобойных стрелков. Вопрос состоит в том, насколько эффективна будет поддержка танков.

В любом случае, огневая мощь – это не самая большая проблема украинских Leopard 1А5. Гораздо большая проблема – это их тонкая стальная броня, толщина которой достигает всего 70 миллиметров. Этого недостаточно, чтобы обеспечить защиту от чего-то более мощного, чем российский крупнокалиберный пулемет.