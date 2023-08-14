Разведка: РФ может прибегнуть к ракетному террору на День Независимости

Российские оккупанты могут прибегнуть к обстрелам территории Украины на День Независимости. Не исключено, что атаки могут длиться несколько дней. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"На День Независимости Украины агрессивная Россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться днем раньше или днем позже. Или продолжаться несколько дней и несколько волн" , - сказал он.

При этом Скибицкий не думает, что это может удивить кого-либо из украинцев.

По его словам, в таких обстоятельствах рекомендации остаются такими же, которые действуют в течение всего времени полномасштабной войны: слышишь тревогу - иди в укрытие.

При этом он подчеркнул, что День Независимости - это самый главный государственный праздник. Ведь на независимость боролось очень много поколений украинцев, и эта борьба продолжается и сейчас. Скибицкий добавил, что это мотивация для всех Сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу.