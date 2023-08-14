В Киевский и еще нескольких областях объявлена пожарная опасность
Украинский гидрометцентр предупредил о пожарной опасности в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской областях и в Крыму, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Сообщается, что 14-17 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской области и в Крыму, 16-17 августа - в Тернопольской и Ровенской областях, 17 августа - в Хмельницкой и Волынской областях.