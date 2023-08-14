ОВА: Россияне обстреляли деревню на Харьковщине, погиб мирный житель

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, 14 августа они устроили по поселку Казачья Лопань, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"В результате вражеского обстрела в поселке Казачья Лопань погиб 50-летний мужчина. Еще два человека, по данным медиков, получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения" , – говорится в сообщении.

Также захватчики обстреляли село Подолы Купянского района. Там пострадали мужчина и женщина, врачи оказывают им помощь.

Кроме этого, утром в Изюме в больницу с минно-взрывной травмой доставлена 42-летняя женщина. Она получила ранения при обстреле примерно в 1.00. Также был поврежден дом.