Гутцайт: Украина будет выступать на Олимпиаде даже при участии спортсменов РФ

Украина готова участвовать в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если там будут спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт в интервью Kyodo News.

Ранее Украина думала над отказом от участия, если российским и белорусским спортсменам позволят соревноваться даже под нейтральным флагом.

В январе Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность позволить российским и белорусским спортсменам вернуться к международным соревнованиям при определенных условиях, в том числе выступать как нейтральные спортсмены.

Впрочем Гутцайт заявил, что Украина готова участвовать в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если там будут спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом.

"Мы не обращаем внимания на этих спортсменов, потому что для нас вообще непонятно, кто эти спортсмены, потому что (они) под нейтральным флагом".

"Нашим спортсменам нужно быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на открытии, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире видели, что Украина есть, была и будет".

"Если Российская федерация и Белорусская федерация будут выступать под своим флагом - мы не будем участвовать в этой Олимпиаде".

Гутцайт добавил, что с начала войны в феврале прошлого года уже погибло 340 украинских спортсменов и тренеров, а 343 спортивных объекта были частично или полностью разрушены.

"Наши спортсмены не могут готовиться спокойно. Тяжело психологически. Нет такого спортсмена, у которого бы не погиб коллега, или друзья, или родственники, или родители, или члены команды".