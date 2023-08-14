Абсолютное непонимание войны: Подоляк обратился к недовольным контрнаступлением

Задача украинских вооруженных сил заключается не в организации масштабных боев за каждый населенный пункт на пути к границам 1991 года, а в системном уничтожении способности армии российских захватчиков, сообщает Деловая столица.

Об этом на своей Twitter-странице сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Еще раз о базовом… Любые заявления о том, что Украина недостаточно быстро продвигается на поле боя или возвращает мало территорий, является не только проявлением странного морального положения авторов, но и демонстрацией абсолютного непонимания войны, ее этапов. Задача украинских вооруженных сил заключается не в организации масштабных боев за каждый населенный пункт на пути к границам 1991 года, а в системном уничтожении способности армии противника: ее логистики, технического потенциала, офицерского и личного состава. И с этой задачей украинские защитники сегодня справляются полностью" , — пишет он.

По словам Подоляка, "далее все будет, как нужно Украине".

Напомним, 12 августа аналитики Института изучения войны заявили, что Силы обороны имеют успехи в Запорожской области. Наступление ВСУ ухудшает российскую оборону, поэтому оккупантам приходится передислоцироваться.