Украина получит из Норвегии системы противодействия беспилотникам

Норвежская компания Kongsberg Defence&Aerospace подписала контракт с Международным фондом для Украины (IFU), возглавляемым Великобританией, на поставку в Украину беспилотных авиационных систем, сообщает Европейская правда.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Партия, которую доставят Украине, состоит из нескольких систем CORTEX Typhon, разработанных для противодействия широкому спектру БПЛА с решениями для физического поражения или иного вывода из строя воздушной угрозы.

Стоимость контракта составляет 56 миллионов фунтов стерлингов.

"Этот контракт обеспечит значительное усиление потенциала Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свой народ и страну от воздушных угроз", – прокомментировал Эйрик Ли, президент компании Kongsberg Defence & Aerospace.

CORTEX Typhon C-UAS базируется на проверенном в полевых условиях программном и аппаратном обеспечении Teledyne Flir и KONGSBERG, включающем систему наблюдения и вооруженную станцию дистанционного управления KONGSBERG (RWS) и интегрированное боевое решение CORTEX (ICS).

Вооруженные силы Норвегии передали Украине автомобили Dingo, пулеметы и боеприпасы для этой системы.

"Это результат хорошего сотрудничества между норвежскими вооруженными силами и промышленностью, которая демонстрирует способность мыслить по-новому и инновационно. Это поможет спасти жизни украинцев и является важным в противостоянии Украины жестокой российской агрессии", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Ранее сообщалось, что Норвегия продолжит свое участие в общеевропейской инициативе помощи пациентам из Украины, которые нуждаются в лечении за рубежом.

Международный фонд для Украины Британия создала в партнерстве с Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией, Исландией и Литвой. Фонд позволяет странам-участницам продолжать оказывать Украине военную поддержку в долгосрочной перспективе без ущерба для их военных возможностей.