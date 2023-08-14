Кулеба: Израиль пообещал не отменять медстрахование украинских беженцев
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет лишать медицинского страхования украинских беженцев, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Я поговорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, проблема будет решена в ближайшее время".
Кулеба поблагодарил израильского коллегу.
Что предшествовало:
- Недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины.
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от этого шага.