Кулеба: Израиль пообещал не отменять медстрахование украинских беженцев

Кулеба: Израиль пообещал не отменять медстрахование украинских беженцев
Фото: kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет лишать медицинского страхования украинских беженцев, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Я поговорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, проблема будет решена в ближайшее время".

Кулеба поблагодарил израильского коллегу.

Что предшествовало:

  • Недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины.
  • Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от этого шага.

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