В Правительстве утвердили новые нормы строительства укрытий: что нужно знать

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры утвердило новые строительные нормы (ДБН) относительно сооружений гражданской защиты — они вступают в силу с 1 ноября 2023 года, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, документ устанавливает четкие требования к проектированию и строительству новых защитных сооружений, а также реконструкции и капитальному ремонту имеющихся.

Согласно этим нормам в жилых и общественных сооружениях, в том числе школах, садах и больницах, должны строиться защитные укрытия и сооружения двойного назначения, предназначенные для защиты населения от опасностей, которые могут возникнуть в результате чрезвычайных ситуаций, военных (боевых) действий или террористических актов .

Утвержденный проект ДБН предусматривает, что все защитные постройки должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью. При невозможности обустройства пандуса рекомендуется использовать подъемные устройства и механизмы.

Также там должны быть обустроены системы визуальной и тактильной навигации, контрастная маркировка на лестнице и порогах.

При строительстве нового укрытия обязательно обустройство минимум одного туалета, который рассчитан на людей на колясках. Такое помещение должно рассчитываться на каждые 200 человек.

Ознакомиться с проектом утвержденного ДБН В.2.2-5:2023 "Защитные сооружения гражданской защиты" можно по ссылке.

В течение месяца новые нормы будут зарегистрированы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, а их контрольный экземпляр будет доступен в свободном бесплатном доступе для использования при проектировании.