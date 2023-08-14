США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи

Соединенные Штаты Америки в понедельник объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов, сообщает Европейская правда.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи Украине предоставляется по механизму Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие из американских запасов.

В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования, уточнил Блинкен.

Дополнено 17:55. В Пентагоне позже уточнили, что в новый пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для систем Patriot и HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также 120-мм танковые боеприпасы;

ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и другие;

37 тактических транспортных средств для перевозки оборудования, 58 прицепов для водной техники;

более 12 миллионов патронов для стрелкового оружия;

оборудование и системы для разминирования, снаряды для расчистки препятствий и запчасти для ремонта техники.

Последний пакет помощи от США стал началом использования 6,2 миллиарда долларов, которые "появились" после обнаружения переоценки стоимости ранее предоставленной Украине помощи.

В предыдущий пакет на 400 миллионов долларов, объявленный в конце июля, вошли боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS и зенитные комплексы Stinger.

Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже приближается к 44 миллиардам долларов.