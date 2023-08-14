Президент Владимир Зеленский посетил украинских военных в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт президента, Зеленский в Telegram.

"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

Зеленский побывал на командных пунктах 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Президент заслушал доклады по оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностей применения различных видов вооружения.

Также Зеленский сообщил, что обсудил с комбригами и комбатами проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военные. Как отмечается на сайте президента, они "передали (ему - ред.) потребности в вооружении, боеприпасах и технике, в частности во фронтовых системах ПВО и различных видах БпЛА".

Кроме того, обсудили вопросы "усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширения возможностей командиров по руководству личным составом, упрощения бюрократических процедур в армии, в частности в процессе комплектации подразделений, а также совершенствования работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий".

На сайте президента сказано, что были предложены варианты решений для устранения имеющихся проблем, в частности относительно возможностей командиров и усиления мотивации военных.