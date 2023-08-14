Митрополита Павла срочно госпитализировали и прооперировали

Митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) в понедельник срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперировали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил адвокат Павла Никита Чекман.

"Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство".

7 августа за митрополита Павла, которого подозревают в поддержке войны, внесли залог 33 миллиона гривен и он вышел из СИЗО. Адвокат рассказал, что деньги на залог дали более 1000 человек.

Служба безопасности Украины заверила, что освобождение митрополита УПЦ МП Павла из-под стражи не представляет угрозы: изменение меры пресечения не дает ему свободы передвижения и не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

На Павла наложили ряд обязательств:

носить электронное средство контроля;

не покидать с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве; воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями

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