Руководитель недавно национализированного "Сенс банка" подал в отставку

Руководитель недавно национализированного "Сенс банка" Дмитрий Кузьмин написал заявление об отставке, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили источники ЭП в руководстве учреждения.

Временной исполняющей обязанности председателя назначена Елена Зубченко – бывший член наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения и директор Департамента финансовой политики Министерства финансов.

Ранее издание Forbes сообщало, что Кузьмин может уйти с должности из-за проблем со здоровьем и не слишком убедительной работы нового менеджмента.

Напоминаем:

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля.

Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.