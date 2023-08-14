Бывший нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ Илья Кива обвинил поляков в уничтожении украинцев в ходе войны, которую против нашей страны ведет Россия, сообщает Деловая столица.

Об этом Кива заявил в эфире ток-шоу на российском пропагандистском "Первом канале".

По его словам, Ивано-Франковск и Тернополь якобы "нанесены на карты" некой "новой Польши".

"К сожалению, украинцам (нужно — "ДС") бы осознать, что на сегодня их истинный враг — это поляк, это католическая церковь, которая уничтожает украинский народ. Который уничтожает украинский народ, который является частью "русской цивилизации", и уничтожает православие" , — сказал Кива.

Он также заявил о "трагедии украинского народа".

"Но сегодня они (украинцы — "ДС") одурманены. И у нас (россиян — "ДС") есть возможность донести правду, освободить, укрепиться и дальше, я думаю, расширять границы Российской империи" , — выдал украинский экс-нардеп родом из Полтавы.

Ловите наркомана!!! ????????Сцуко, что оно курит??? Скажите ему уже ему кто-нибудь, откуда бомбят Украину... Хотя, нет, не поймёт.???????????? pic.twitter.com/fpWWNP3I5h — жесть доброй воли (@postolachka71) August 14, 2023

В Twitter указали на очевидный факт: на головы украинцев летят именно российские бомбы.

"Ловите наркомана! С*ка, что оно курит? Скажите ему уже ему кто-нибудь, откуда бомбят Украину… Хотя, нет, не поймёт" , — убеждены в Сети.

Напомним, в июне Илья Кива заявлял, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов мертв, однако его "оцифровали" и "оживили".