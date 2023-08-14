Германия планирует выделять Украине по 5 млрд евро помощи ежегодно

Министры финансов Украины и Германии – Сергей Марченко и Кристиан Линднер – подписали меморандум о сотрудничестве между двумя странами, который расширит возможности помощи бюджету Украины в будущем, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа по итогам пресс-конференции министров в Киеве.

Меморандум предусматривает предоставление немецкой стороной консультативной поддержки украинской стороне, в частности, в направлениях таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями, приватизации государственных предприятий.

«Я хочу поблагодарить министра финансов Германии Кристиана Линднера, настоящего друга Украины, который в сложные времена очень нам помог и помогает сейчас. <...> Хочу поблагодарить за его персональные решения и вклад в бюджет Украины и военную помощь. Мы подписали сегодня меморандум, который позволит еще больше расширить поддержку Украины», – сказал Марченко.

Министр финансов Германии выразил уверенность, что его страна и дальше будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно». На сегодняшний день Германия уже обеспечила 22 млрд евро финансовой поддержки, из них 12 млрд евро военной помощи.

В Германии, заявил Линднер, уже разработана программа поддержки Украины до 2027 года, предусматривающая ежегодную разностороннюю поддержку, в том числе военную, на уровне 5 млрд евро ежегодно.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмигаль 14 августа встретился с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества по восстановлению Украины.