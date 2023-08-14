Шмыгаль: Украина сформировала коалицию против участия РФ в Олимпиаде
Украина и еще 34 страны сформировали коалицию, которая выступает против участия россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Он отметил, что государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут принимать участия в Олимпиаде. За время полномасштабной войны россияне убили 340 украинских спортсменов и тренеров и повредила 343 спортивных объекта.
"Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер добавил, что коалиция ожидает от Международного олимпийского комитета решительного отстранения агрессора от Олимпиады.
Что предшествовало
Напомним, Международный олимпийский комитет неоднократно высказывал неоднозначную позицию насчет участия россиян и белорусов в спортивных соревнованиях, несмотря на войну в Украине.
В частности, президент МОК Томас Бах поддерживал допуск России и Беларуси к Олимпиаде в нейтральном статусе. При этом он рекомендовал вернуть представителей РФ и РБ на соревнования.
Официальные представители Украины резко критиковали МОК за подобные действия.