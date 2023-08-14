Лубинец заявил, что до сих пор ждет официального ответа от ООН о депортированных в РФ детях

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец до сих пор ждет официального ответа от спецпредставительницы Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбы о списках украинских детей, которые находятся на территории России, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"По состоянию на сегодняшний день я ожидаю официального ответа. Мы надеемся, что такие списки нам передадут, мы их ждем. Я надеюсь, что ООН попытается по крайней мере это сделать" , — сказал омбудсмен.

По его словам, ранее российская сторона неоднократно заявляла о более чем 700 тысячах вывезенных украинских детей, и в этой ситуации логичным является получение через ООН списков этих детей.

При этом Лубинец сделал предположение, что названная Россией цифра преувеличена. Однако у украинской власти нет доступа к временно оккупированным территориям, поэтому в настоящее время невозможно сказать, сколько детей проживает на временно оккупированной территории, а сколько уехало.

Лубинец подчеркнул, что государство использует разные площадки и сценарии, чтобы вернуть всех своих граждан.

В то же время, омбудсмен не видит признаков того, что кто-то из посредников и инициаторов, которые хотят помочь Украине, получил сигнал от России, что те готовы их воспринимать.

"Проблема со всеми одна и та же – желание россиян отдавать украинских детей, граждан Украины, через разные каналы коммуникации. Если они не делают это через ООН, так же мы по состоянию на данный момент не видим, что есть большое желание передавать через другие каналы" , — заметил Лубинец.

При этом он заявил, что украинские власти возвращают и военнопленных, и детей.

"С гражданскими у нас хуже, но мы и над этим работаем" , — уверяет омбудсмен.

Лубинец заявил, что в государстве имеются все механизмы, чтобы по возвращении из РФ ребенок проходил необходимые этапы реабилитации. В частности, действует Центр защиты прав ребенка, где специально подготовленные психологи общаются с каждым возвращенным ребенком.

"После того, как психологи делают вывод, что ребенка вернули в нормальное состояние, мы начинаем заниматься социальной реабилитацией, поддержкой семьи, финансового обеспечения и т.д. На мой взгляд, государство с помощью наших партнеров и общественных организаций с этим справляется" , — сообщил уполномоченный парламента.

Напомним, ООН считает Россию виновной в убийстве 136 украинских детей в 2022 году, потому в июне 2023 года вооруженные силы РФ внесли в "позорный список".