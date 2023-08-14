Молдова ввела санкции против Ирана за его помощь армии России

Молдова ввела санкции против Ирана, которые ранее уже были наложены Европейским союзом. Причиной этого является помощь Тегераном армии РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров, сообщает NewsMaker.

"Молдова присоединяется почти ко всем санкциям ЕС", - сказал чиновник.

Страны-кандидаты в ЕС Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к санкциям ЕС против Ирана.

Отмечается, что в ЕС приветствовали такое решение Молдовы.

Что известно о санкциях ЕС против Ирана

Санкции, введенные ЕС 20 июля, предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание активов, которые могут быть введены в отношении лиц, ответственных за иранскую программу БПЛА, поддерживающих ее или участвующих в ней.

Поставки Ираном вооружений России

РФ активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по территории Украины. Страны Запада неоднократно заявляли, что Москва договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, однако те долгое время всячески отвергали такие обвинения.

Вместе с тем, уже после предоставления реальных доказательств применения РФ дронов иранского производства, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

По данным разведки Великобритании, Россия перешла от получения небольших партий дронов от Ирана воздушным путем на большие партии - с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.