Воздушные силы: Нескольким областям угрожают вражеские дроны и ракеты (Обновлено)

Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности для нескольких восточных и южных областей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В Херсонской области есть угроза применения ударных БПЛА, в Запорожской - ракетная опасность.

По состоянию на 22:55 в обоих регионах объявлена воздушная тревога.

Обновлено: На Херсонщине - отбой угрозы применения дронов. Но есть ракетная опасность для Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей. Там объявлена тревога.