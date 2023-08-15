ISW: Минобороны России не может взять под контроль ЧВК

Американские военные аналитики заметили, что Минобороны России не может полностью взять под контроль некоторые российские частные военные компании (ЧВК).﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Аналитики предполагают, что Министерство обороны России, вероятно, не может полностью взять под контроль некоторые российские ЧВК, которые связаны с российскими чиновниками и бизнесменами или получают от них спонсорскую помощь.

Российское издание "Досье" сообщило 14 августа, что давний соратник президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг и российский государственный банк ВТБ предоставили более 300 миллионов рублей (3,04 миллиона долларов) ЧВК "Конвой" с конца 2022 года.

По данным этого издания, российские энергетические предприятия "Промресурс" и "Уголь Трейдинг" также предоставили ЧВК "Конвой" 109,5 миллиона рублей (1,11 миллиона долларов), хотя прибыль ни одного из них не соответствует объему пожертвований.

Кроме того, оккупационный так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов политически поддерживает ЧВК "Конвой", которая начала официальный набор "для работы в Украине" в ноябре 2022 года, и сотрудники "Конвоя" подписали контракты либо непосредственно с ЧВК "Конвой", либо с российской 150-й мотострелковой дивизией (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ).

При этом "Конвой" не подчиняется 150-й мотострелковой дивизии и имеет собственную зону ответственности в Украине и структуру командования.

ЧВК "Конвой" якобы базируется в оккупированном Перевальном, Крым, и сейчас действует на херсонском направлении после того, как сначала обороняла российские логистические линии на трассе Мелитополь-Джанкой.

По сообщениям, по состоянию на лето 2023 года ЧВК "Конвой" насчитывала 400 человек, которые получали зарплату в размере 200-300 тысяч рублей (2 030-3 045 долларов США) в месяц.

Продолжающаяся частная финансовая и политическая поддержка ЧВК "Конвой" и ее дальнейшая деятельность в Украине отдельно от командной структуры российского Минобороны свидетельствует о том, что МО РФ не в состоянии полностью интегрировать нерегулярные формирования в состав регулярных российских вооруженных сил, несмотря на объявленное намерение это сделать.

Основатель ЧВК "Конвой" Константин Пикалов ранее был связан с группой "Вагнер" и, по сообщениям, имеет отношение к Главному управлению разведки Генерального штаба России.

Также он якобы является соучредителем санкт-петербургского казачьего общества "Конвой" и пытался прорваться в сферу военных услуг, начиная с 2014 года, но не имел особого успеха, пока не присоединился к "ЧВК Вагнер" в Центральноафриканской Республике в 2018 году.

Сообщается, что после 2018 года нет никаких записей о взаимодействии Пикалова со структурами, связанными с Пригожиным, а в 2019 году ЧВК "Конвой" продолжила работу по международной безопасности. Отмечается, что Пикалов имел небольшой военный опыт до своего участия в "ЧВК Вагнер" и что он является противоположностью Пригожину: "ручной и безопасный для власти".

Ключевые выводы ISW за 14 августа: