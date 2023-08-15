В Луцке оккупанты попали в промышленное предприятие, есть пострадавшие – ОВА
Во время массированной атаки ночью 15 августа россияне попали в промышленное предприятие в Луцке, есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
По его словам, ночью в области работала ПВО, впрочем, есть и "прилет" в промышленное предприятие в Луцке.
"Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим", - отметил он.
На месте работают все подходящие службы, добавили в ОВА.