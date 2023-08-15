Оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Старобельске – Генштаб
В оккупированном Старобельске российские оккупанты обязали всех мужчин на госпредприятиях пройти медкомиссию и стать на военный учет.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 15 августа.
"С целью восполнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях.
В частности, в городе Старобельск Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и стать на военный учет", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на фронте произошло 15 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Красногоровки