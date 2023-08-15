ПВО ночью уничтожила 18 крылатых ракет – Воздушные силы
Во время российской атаки в ночь на 15 августа противовоздушная оборона уничтожила 18 крылатых ракет разных типов.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
По меньшей мере, было зафиксировано 28 пусков крылатых ракет:
- 4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожены 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", – сообщили в Воздушных силах.
Также было зафиксировано 8 пусков вражеских управляемых зенитных ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.