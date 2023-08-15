В Черкасской области ракеты попали по предприятию и медучреждению – ОВА
В Черкасской области российские ракеты попали в частное предприятие и медицинское учреждение в Смеле, часть города осталась без водоснабжения.
Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По его словам, ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. Обошлось без пострадавших.
В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.